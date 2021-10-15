2021/10/15 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، نفيها احتراق مخازن لصناديق الاقتراع في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 تشرين الأول 2021)، أن "بعض صفحات تواصل اجتماعي تناولت خبر كاذب نصه: حريق في مخازن الشاي في منطقة الدولعي ببغداد التي تحتوي على صناديق الاقتراع".

واضاف البيان، أنه "بعد التواصل مع مديرية الدفاع المدني، وضحت أنه لم يتم تسجل اي حادث يذكر بخصوص حرق اي مخزن مخصص لخزن صناديق الاقتراع كما اكدت قيادة عمليات بغداد بأن جميع المخازن المخصصة لخزن صناديق الاقتراح مؤمنة من قبل القوات الامنية".

واوضح، إن "قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية يدعوكم لتوخي الحيطة والحذر بنقل الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر توضيحا حول 'انباء' احتراق مخازن لصناديق الاقتراع) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر توضيحا حول 'انباء' احتراق مخازن لصناديق الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).