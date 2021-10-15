2021/10/15 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيداني يكلف جاسم داغر مديراً عاماً لتربية البصرة وكالة

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