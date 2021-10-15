بعد تغريدة الصدر.. إمام جمعة الكوفة يوجه دعوة للسياسيين العراقيين

2021/10/15 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفدعا إمام جمعة الكوفة السيد هادي الدتيتاوي، اليوم الجمعة، بعد التغريدة التي نشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الكتل السياسية الى تغليب المصلحة العامة وتشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية.وقال الدنيناوي خلال خطبته التي تابعتها (بغداد اليوم): "من منبر الكوفة المعظم وبأسم مصلي كوفة علي والصدر (عليهما السلام) نثمن الجهود التي بذلها السيد مقتدى الصدر وجهود جنوده الصدريين وجهود أبناء العراق باطيافه كافة الذين ساهموا بانجاح عملية الانتخابات".

وأضاف: "ومن هنا ندعو أصحاب الكتل السياسية المخلصين إلى التضامن والتكاتف وتغليب المصلحة العامة من أجل الاسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية بل حكومة عراقية أصيلة".

وأوضح الدنيناوي ان "الحكومة الجديدة يجب أن تضع العراق المظلوم في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والمتحضرة وخصوصًا في رفاهية ابناء شعبها بكل أطيافه من دون تمييز عرقي او طائفي أو حزبي".

يذكر ان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أمر بإعادة إقامة صلوات الجمعة في عموم مناطق البلاد مع الالتزام بالتباعد الصحي والتدابير الوقائية بعد أن أمر بايقافها في وقت سابق بسبب تفشي وباء كورونا.

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