2021/10/15 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوعدت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، منتسبين يسيئون للجيش العراقي وقادته.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت قيام عددا من المتتسبين بنشر كتابات وتعليقات مسيئة للجيش العراقي البطل ولبعض القيادات العسكرية البطلة التي كان ومازال لها الدور البارز في الاسهام بتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابي وانتصارات ميدانية اخرى".واضافت: "قد بلغ الحال ببعض المنتسبين ان يطعنوا ويشهروا بجيشهم و قادتهم بافتراءات بعيدة عن السياقات والضبط العسكري وهو ما شكل اتجاها سلبيا لدى المواطن الذي يكن احترامه لجيشنا وقادته الابطال في كافة مواقعهم"، مبينة انه "ازاء تكرار وتعدد حالات التشهير الكاذبة والمنطلقة بدوافع واغراض مشخصة لدينا بات لزاما علينا ان لا نقف مكتوفي الايادي ازاء هذه التصرفات المسيئة ولا يمكن لنا السكوت عنها فهي لا تمت للضبط العسكري باي صله وتساهم في احباط الروح المعنوية لمنتسبينا وهذا ما يبغية الأعداء".واشارت الى انه"ليكن بعلم الجميع بان جيشنا الباسل خطاً احمراً لا نسمح لاي كان بتجاوزة او الاساءة اليه وسنرد بقوة على ذلك"، مبينة انه "في الوقت الذي نعلن فية القبض على كل منتسب يسيء او اساء للجيش العراقي وقادته وإحالته للقضاء لينال جزائه العادل"، مؤكدة ان "ابواب المسؤولين في وزارة الدفاع مفتوحة لكل المنتسبين ابتداءً من الوزير و رئيس اركان الجيش و نائب قائد العمليات المشتركة و مدير الاستخبارات العسكرية وكافة المسؤولين الكبار بالوزارة لتلقي الشكاوى والالتقاء بالمنتسبين والاستماع الى شكواهم ومظالمهم ولنا في ذلك الاف المواقف .كما نهيب بالاخوة في مواقع التواصل والوكالات والوسائل الاعلامية كافة بعدم ترويج الاخبار التي تفتقد الى المصداقية والاستدلال على الحقائق بالرجوع الى المصادر الموثوقة في وزارتنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تتوعد منتسبين يسيئون للجيش العراقي وقادته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تتوعد منتسبين يسيئون للجيش العراقي وقادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).