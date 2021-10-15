السلطات اللبنانية تعثر على طائرة التدريب المنكوبة وجثتي شابين كانا على متنها

2021/10/15 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عثرت فرق الانقاذ في لبنان، على طائرة التدريب المدنية المنكوبة التي سقطت امس الاول في البحر قبالة شاطئ حالات بمنطقة جبيل بمحافظة جبل لبنان وعلى متنها شخصان.وقال رئيس وحدة الإنقاذ البحري، سمير يزبك، إن "الجيش عثر على الطائرة المدنية التي سقطت وحدد موقعها من خلال المركب المجهز بتقنية Sonar ويعمل على انتشالها".بدوها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر تمكنت من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني والتي سقطت قبل يومين في البحر قبالة حالات، وتم انتشال جثتي الضحيتين اللذين كانا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 مترا".وكانت وسائل إعلام لبنانية قدافادت امس الاول الاربعاء بسقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز "سيسنا 172" في البحر مقابل معمل سانيتا في منطقة حالات، والبحث عن شابين كانا على متنها./ انتهى2

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