خطيب جمعة الكوفة يدعو الكتل السياسية الى تغليب المصلحة العامة وتشكيل حكومة

2021/10/15 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا امام وخطيب جمعة مسجد الكوفة ، خطيب التيار الصدري، هادي الدنيناوي ، الكتل السياسية الى التضامن وتغليب المصلحة العامة والاسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولاغربية.وقال الدنيناوي ، في خطبة الجمعة اليوم :" ندعو اصحاب الكتل السياسية المخلصين الى التضامن والتكاتف وتغليب المصلحة العامة من اجل الاسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية ، بل حكومة عراقية اصيلة ".خطيب التيار الصدري اوضح :" ان الحكومة الجديدة يجب ان تضع العراق المظلوم في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والمتحضرة ، خصوصًا في رفاهية ابناء شعبها بكل اطيافه دون تمييز عرقي او طائفي او حزبي ".يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه باعادة اقامة صلوات الجمعة في عموم مناطق البلاد مع الالتزام بالتباعد الصحي والتدابير الوقائية ، بعد ان امر بايقافها في وقت سابق بسبب تفشي وباء كورونا./انتهى

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