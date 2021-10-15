الداخلية تنفي احتراق مخازن لصناديق الاقتراع في بغداد

2021/10/15 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احتراق مخازن لصناديق الاقتراع في بغداد.وذكر بيان للوزارة، أن “بعض صفحات تواصل اجتماعي تناولت خبر كاذب نصهُ: حريق في مخازن الشاي في منطقة الدولعي ببغداد التي تحتوي على صناديق الاقتراع”.وأكد البيان أنه “بعد التواصل مع مديرية الدفاع المدني، وضحت أنه لم يتم تسجل اي حادث يذكر بخصوص حرق اي مخزن مخصص لخزن صناديق الاقتراع كما اكدت قيادة عمليات بغداد بأن جميع المخازن المخصصة لخزن صناديق الاقتراح مؤمنة من قبل القوات الامنية”.وقال إن “قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية يدعوكم لتوخي الحيطة والحذر بنقل الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية”.

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