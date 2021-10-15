خطيب جمعة التيار الصدري يوجه رسالة إلى الأطراف السياسية حول الحكومة المقبلة

2021/10/15 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

دعا إمام وخطيب جمعة مسجد الكوفة هادي الدنيناوي، الجمعة، الكتل السياسية إلى "التضامن وتغليب المصلحة العامة" والإسراع في تشكيل حكومة "عراقية لا شرقية ولاغربية".

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وقال الدنيناوي في خطبة الجمعة، (15 تشرين الأول 2021)، "نثمن الجهود التي بذلها السيد مقتدى الصدر وجهود جنوده الصدريين وجهود أبناء العراق بأطيافه كافة الذين ساهموا بانجاح عملية الانتخابات".

وأضاف الدنيناوي، "من هنا ندعو أصحاب الكتل السياسية المخلصين إلى التضامن والتكاتف وتغليب المصلحة العامة من أجل الاسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية بل حكومة عراقية أصيلة".

وأوضح، أن "الحكومة الجديدة يجب أن تضع العراق المظلوم في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والمتحضرة وخصوصًا في رفاهية أبناء شعبها بكل أطيافه من دون تمييز عرقي او طائفي أو حزبي".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، بإعادة إقامة صلوات الجمعة في عموم مناطق البلاد مع الالتزام بالتباعد الصحي والتدابير الوقائية بعد أن أمر بايقافها في وقت سابق بسبب تفشي وباء كورونا.

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