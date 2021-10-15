جستن ميرام: سأتحدث قريباً وأخبر شعب العراق بالحقيقة

2021/10/15 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد النجم العراقي جستن ميرام، الذي

يلعب في الدوري الامريكي لكرة القدم،

الشعب العراقي بالكشف عن احداث رافقت

مسيرته بالمنتخب العراقي.

وقال ميرام في تغريدة له على (تويتر) "سوف

اتحدث قريباً، شعب العراق ا

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