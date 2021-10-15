السعودية تصف محادثاتها مع إيران بـ

2021/10/15 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن

المملكة العربية السعودية "جادة" بشأن

المحادثات مع إيران.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية

السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن

المحادثات مع إيران كانت "ودية" في حين

وصف

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