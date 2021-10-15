85 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لانفجار اكبر مسجد للشيعة في قندهار

2021/10/15 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد عشرات الأشخاص وأصيب آخرون جراء

انفجار هز اليوم الجمعة، اكبر مسجد

للشيعة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن

الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل

المسجد، مثل ما

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