شاهد لحظات الخوف خلال إنقاذ ضابطي شرطة لرجل فاقد الوعي بسيارة تلتهمها النيران

2021/10/15 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات كاميرا الجسم هذه ضباطا ينقذون رجلاً من سيارة محترقة، خارج دالاس.تقول إدارة شرطة غارلاند إن رجال الإنقاذ المذكورين هنا هما الضابطان ماثيو فوهس وكريس هاتاوي.وصل الضابطان ليشاهدا هذه السيارة تحترق في وقت مبكر من صباح الأربعاء، والسائق الفاقد للوعي لا يزال في الداخل.تمكن الضابطان من إخراجه، قبل أن تشتعل النيران في السيارة بالكامل.تقول شرطة غارلاند إن السائق يعاني من إصابات لا تهدد حياته.

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