2021/10/15 | 16:15 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 317hQ4yDShA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة ومشكلة تحتاج الى تفسير ! 😱 لماذا اُبطلت بعض الاوراق الانتخابية لمرشح دون غيره من المرشحين ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فضيحة ومشكلة تحتاج الى تفسير ! 😱 لماذا اُبطلت بعض الاوراق الانتخابية لمرشح دون غيره من المرشحين ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).