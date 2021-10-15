2021/10/15 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتقدت إيران بشدة، اليوم الجمعة، موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة اياها بـ”الازدواجية” في تعاملها معها من جهة، ومع إسرائيل من جهة اخرى.وكتب سفير إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تتّهم وكالة الطاقة الذريّة بـ”التغافل” عن إسرائيل المركز الخبري الوطني.

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