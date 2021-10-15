مديرية الاستخبارات العسكرية: تم إلقاء القبض على بعض الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للانتقاص من هيبة المؤسسة العسكرية

2021/10/15 | 16:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الاستخبارات العسكرية تنشر هذا التقرير: ” ألقينا القبض على بعض من ضعاف النفوس مدفوعي الثمن الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للانتقاص من هيبة المؤسسة العسكرية واستهداف رموزها من قادة النصر الذين كان لهم صولات وجولات في سوح الوغى وكانو … Readmore

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