خطأ حزب الله وتحولات لبنان

2021/10/15 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاهد المأساوية التي عاشتها بيروت صباح الخميس من قنص وحرب شوارع وصيحات طائفية أعادت الى الأذهان صور الحرب الأهلية، وهي تضع لبنان على منعطف حاسم بين خيار الدولة والقانون أو الميليشيات والتفتت الاجتماعي والجغرافي.

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