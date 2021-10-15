العزاوي يكشف عن تدخل من إحدى الدول لإقصاء الحزب الإسلامي عبر تغيير نتائجه

2021/10/15 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، اليوم الجمعة، عن تدخل وضغط من إحدى الدول الاقليمية لإقصاء الحزب الإسلامي عبر تغيير نتائجه الانتخابية.وقال العزاوي في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تأكد لدينا وبالدليل القاطع وبحسب أشرطة مفوضية الانتخابات أن الحزب الإسلامي العراقي فاز بـ٩ مقاعد في الانتخابات البرلمانية”.

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