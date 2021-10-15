2021/10/15 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق سلسلة Infinix Note 11 والتي تضم هاتفين هما Note 11 و Note 11 Pro والتي تشتمل على عدد من المواصفات الرائعة وعدد من الترقيات الكبيرة عن السلسلة السابقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنفينيكس تطلق سلسلة هواتفها Infinix Note 11 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفينيكس تطلق سلسلة هواتفها Infinix Note 11) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفينيكس تطلق سلسلة هواتفها Infinix Note 11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).