2021/10/15 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خاص وحصري للتغيير: توقيف ضابط يدير صفحات تواصل تسيء لقادة وزارة الدفاع

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