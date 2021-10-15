الحزب الإسلامي: فزنا بتسعة مقاعد في البرلمان وإقصاؤنا جاء بضغط إحدى الدول

2021/10/15 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الحزب الاسلامي العراقي، اليوم الجمعة، أنه فاز بتسعة مقاعد في البرلمان، مبينا أن إقصاءه جاء بضغط إحدى الدول.

وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نجدد موقفنا الرافض لنتائج الانتخابات، ونشدد على ضرورة اعادة العد والفرز وبشكل يدوي لاعادة تصحيحها".

وأكد أنه "لدينا وبالدليل القاطع وبحسب أشرطة مفوضية الانتخابات أننا فزنا بـ9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية".

وبين أن "اقصاء الحزب عبر تغيير نتائجه انما تم بضغط وتدخل من احدى الدول الاقليمية".

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