بالوثيقة ..وزارة التعليم العالي تفعل نظام العبور ( التحميل ) وتشمل طلاب الدور الثاني الراسبين بمادة او مادتين ولم يمتحنوا بالعبور

2021/10/15 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فعلت وزارة التعليم العالي نظام العبور ( التحميل ) وتشمل طلاب الدور الثاني الراسبين بمادة او مادتين ولم يمتحنوا بالدور الثاني./انتهى9

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