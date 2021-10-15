2021/10/15 | 16:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة ..التعليم تفعل نظام التحميل وتشمل طلاب الدور الثاني الراسبين بمادة او مادتين ولم يمتحنوا بالعبور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/15 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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