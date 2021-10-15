قتلى ومفقودين جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا

2021/10/15 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن خفر السواحل الإسباني عن انتشاله جثث أربعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جنوب البلاد.

وأكدت متحدثة باسم خفر السواحل أن عناصره أنقذوا في ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس ثلاثة ناجين، وهم قالوا إن 21 شخصا آخرين فقدوا جراء حادثة الغرق.

وأشارت المتحدثة إلى أن البحث يتواصل عن هؤلاء المفقودين.

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