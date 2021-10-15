تعرض نائب في البرلمان البريطاني للطعن عدة مرات

2021/10/15 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، السير ديفيد أميس، للطعن عدة مرات في هجوم خلال اجتماع للناخبين في دائرته الانتخابية في ساوثيند ويست، وفقًا لتقارير، حسبما ذكرت وكالة PA البريطانية.

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