2021/10/15 | 16:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع بمحيط ديوان المحافظة.وقال المصدر، أن “حريقا اندلع بكرفانات الحماية بمحيط ديوان محافظة المثنى”، لافتا إلى أن “فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق”.وبين المصدر، أن “الحريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، حيث تواصل […]

ظهرت المقالة السيطرة على حريق اندلع في محيط مبنى محافظة المثنى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على حريق اندلع في محيط مبنى محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطرة على حريق اندلع في محيط مبنى محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).