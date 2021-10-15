المفوضية تواصل عمليات العد والفرز وتؤكد إنجازها 70 بالمائة من مجموع المحطات

2021/10/15 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل المفوضية العليا للانتخابات عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي سُجل فيها اعتراضات من قبل المرشحين للانتخابات وكاياناتهم.

إذ اعلنت المفوضية إنجازها نحو 70 في المئة من المرحلة الأخيرة لعمليات عد وفرز المحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عددها 3681 محطة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الإتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا.

وأكدت المفوضية أن النتائج التي أعلنتها أولية وجاءت بناء على التزامها بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، مضيفة أن الإعلان تضمن النتائج المتحصلة إلكترونيا ونتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وإن نسبة المطابقة كانت 100 في المئة.

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