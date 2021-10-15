2021/10/15 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن وجود 222 مشروعا مختلفا في المحافظة تم إنجاز عدد منها خلال الأشهر الماضية.وأوضح محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يكشف عن مشاريع محافظة نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يكشف عن مشاريع محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يكشف عن مشاريع محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).