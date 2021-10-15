هشام شربتجي - المنصور جعفر

2021/10/15 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر الأستاذ هشام شربتجي مخرج سوري كبير أظنه هو وابنته الأستاذة رشا بإجتهادهم وإخلاصهم لتقنيات وأهداف فنهم قد أصبحوا من أكبر مهندسي حفر الأنفاق الثقافية، ما يجعلهم محط أنظار السياسيين والنقاد وإختلاف الأخبار والأنباء بشأنهم وتعرضهم لمتاعب الشهرة، وضمن هذه المتاعب نبأ في الوسائط عن إعتلال صحة الأستاذ شربتجي وإدخاله إلى غرفة العناية الطبية المركزة! إن صح النبأ أو كان طعنةً فالسبب الأرجح لأزمة صحة من هم ......





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