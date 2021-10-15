وفاة النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس بعد تعرضه للطعن

2021/10/15 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس بعدما تعرّض للطعن خلال مناسبة في دائرته الانتخابية في جنوب شرق انكلترا.

وأكدت الشرطة توقيف رجل يبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا بشبهة القتل بعدما تعرّض النائب للطعن في لي أون سي، مشيرة إلى أن الضحية توفي لاحقا.

وقال شاهد في مكان الحادث إن أميس الذي يمثل دائرة ساوثيند ويست في إسيكس، تعرض للطعن في منتصف النهار تقريبًا على يد رجل دخل في اجتماع مع ناخبين من دائرته الانتخابية في كنيسة.

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