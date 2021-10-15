2021/10/15 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المرشح عن محافظة النجف، محمد عنوز، اليوم الجمعة، على ضرورة محاكمة قتلة المتظاهرين بشكل علني.وقال عنوز في تدوينة، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: إن “نصب شهداء تشرين، وتعويض عوائلهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “علنية”..



المرشح محمد عنوز يؤكد على محاكمة قتلة المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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