2021/10/15 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي أعلنت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، وجود 222 مشروعا مختلفا في المحافظة تم إنجاز عدد منها خلال الأشهر الماضية.وأوضح محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "لدى المحافظة 150 مشروعا، ضمن خطة تنمية الاقاليم، تم انجاز قسم منها خلال الاشهر الثمانية الماضية، ومازال العمل جاريا لإنجاز المشاريع المتبقية الاخرى".وأشار الى "وجود 50 مشروعا ضمن خطة المحافظة لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة للعام الماضي، وأنه تم انجاز قسم منها ومازال القسم الاخر قيد الانجاز".ولفت الجبوري الى أن "خطة المحافظة ضمن صندوق الاعمار، تضمنت 22 مشروعا، وأن مجموع المشاريع في محافظة نينوى بلغ 222 مشروعا"، مؤكدا أن "المشاريع شملت بناء مستوصفات، وبناء مدارس، وانشاء طرق داخل المدينة، اضافة الى بناء مداخل مدينة الموصل، وانشاء طرق في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى، بينها طرق ريفية، فضلا عن مشاريع الجسور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (222 مشروعاً في نينوى تستهدف أربعة قطاعات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (222 مشروعاً في نينوى تستهدف أربعة قطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).