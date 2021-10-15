الاتحاد ينقسم بشأن كوركيس وثلاثة نجوم مرشحين لخلافته

2021/10/15 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

شهد اجتماع اتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، امس الخميس، الخاص بنتائج و مستوى المنتخب الغير مرضى خلال مسيرته بمباريات تصفيات كأس العالم في قطر 2022 انقسام بسبب خيار التخلي عن المدير الأداري باسل كوركيس.

وأكدت مصادر مقربة من الاتحاد في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، ان "المكتب التنفيذي لم يصل إلى قرار حاسم بشأن إعفاء كوركيس أو استمراره".

وأوضحت ان "الأعضاء الذي يريدون إعفاء المدير الإداري للمنتخب قد رشحوا ثلاثة أسماء لخلافة باسل كوركيس و ثلاثتهم نجوم منتخب سابقين"، لافتاً إلى ان "الأسماء التي تم ترشيحها هي مهدي كريم المدير الإداري للمنتخب الأولمبي الحالي و لكن اكثر الأسماء قوة و منافسة انحسرت بين النجم سعد قيس و بسام رؤوف بسبب اجادتهم اللغة الإنكليزية و تفرغهم للعمل بصورة كاملة".

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