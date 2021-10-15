الحشد الشعبي: تأجيل الإعلان عن المرحلة الأولى الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم إلى مساء يوم الأحد المقبل

2021/10/15 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تأجيل الإعلان عن المرحلة الأولى الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم إلى مساء يوم الأحد 17 تشرين الأول الحالي.وذكر بيان من اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم في الهيئة انه تقرر تأجيل الإعلان عن المرحلة الاولى الخاصة بالعودة إلى مساء يوم الأحد 17/10/2021 .واضافت : نطمئن الجميع أن الاستمارات الالكترونية يتم دراستها بعناية من أجل عدم إهمال أي طلب مقدم ./انتهى9

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