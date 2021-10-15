2021/10/15 | 18:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: عقود البلدية يطالبون بتنفيذ قرار 315 وشمولهم بقطع الاراضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/15 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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