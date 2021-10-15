النائب المستقل محمد عنوز: لا بديل عن المحاكمة العلنية للقتلة والفاسدين

2021/10/15 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المرشح الفائز عن محافظة النجف، محمد عنوز، الجمعة، ضرورة محاكمة المتورطين بمقتل المتظاهرين، خلال الاحتجاجات الشعبية.

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وقال عنوز في تغريدة تابعها "ناس" (15 تشرين الأول 2021) إن "نصب شهداء تشرين، وتعويض عوائلهم مالياً ليس بديلاً عن محاكمة علنية للقتلة والفاسدين".

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