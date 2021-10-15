مقتل نائب بريطاني طعنا في كنيسة

2021/10/15 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل نائب بريطاني بحزب المحافظين الذي

يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد

طعنه عدة مرات، اليوم الجمعة، على يد

رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد

من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وتعرض ديفيد أم

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