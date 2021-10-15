2021/10/15 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت لوحة بانكسي، التي مزقت نفسها جزئيًا في مزاد قبل 3 سنوات، مرة أخرى مقابل 25.4 مليون دولار..إليك التفاصيل!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوحة بانكسي الممزقة تباع مجددًا برقم قياسي قدره 25.4 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوحة بانكسي الممزقة تباع مجددًا برقم قياسي قدره 25.4 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).