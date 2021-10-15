2021/10/15 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ اربيل ، أوميد خوشناو، اليوم الجمعة، عن وفاة شرطي متأثراً بجروح أصيب بها خلال نزاع مسلح في ناحية حرير شمالي المحافظة.وقال خوشناو في تدوينة، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصيب بجروح قبل 8 ايام..



وفاة شرطي بنزاع مسلح شمالي اربيل المركز الخبري الوطني.

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