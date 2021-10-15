وفاة نائب بريطاني محافظ بطعنات سكين خلال تجمع في دائرته 

2021/10/15 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – توفي النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس جراء تعرضه إلى الطعن “مرّات عدة” الجمعة أثناء حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق انكلترا، وفق ما أعلنت شبكتا “سكاي نيوز” و”بي بي سي”.وأكدت الشرطة أنه تم استدعاء عناصرها بعد ورود معلومات عن عملية طعن بعيد الساعة 12,00 (11,00 ت غ) […]

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