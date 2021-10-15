عندما كنت نائما في البرلمان

2021/10/15 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

عديد البرلمانات في العالم تتحول الى

مكان لعقد الصفقات، وتوزيع الحصص

المالية والمناصب بين الأحزاب

المتنافسة، وحتى لو كان بين حزبين

كالجمهوري والديمقراطي في غرفتي

الكونغرس الأمريكي

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