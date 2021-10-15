وزير الكهرباء يعلن اكتمال الربط العراقي الخليجي

2021/10/15 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء، عادل كريم، اليوم

الجمعة، اكتمال الربط العراقي الخليجي،

وفيما أوضح سبب تأخر انطلاقه حتى الآن،

كشف عن التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع

شركات عالمية ستزيد الطاقة الإنتاجية

في العراق إلى 75

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