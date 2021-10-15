"أنت سيدة جميلة".. اتهامات لبوتين بالتحيز الجنسي في رده على مراسلة أمريكية

2021/10/15 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحيز الجنسي، بعد شرح متعال يظهر قوامة الرجل مع صحفية CNBC هادلي غامبل، قائلًا إنها "جميلة جدًا" لأن تفهم بعض الفروق الدقيقة التي ينطوي عليها تفسيره لسبب عدم توسع روسيا بأي شكل كبير لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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