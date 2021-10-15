’واتساب’ تطلق نسخة مشفرة لحماية المكالمات والرسائل ومقاطع الفيديو للمستخدمين

2021/10/15 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أطلقت “واتس آب” نسخا احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف تتيح للمستخدمين حماية جميع الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات المخزنة بكلمة مرور أو مفتاح مكون من 64 رقما.وتُنشر الميزة عالميا لمستخدمي iOS و”أندرويد” لتوفير “طبقة إضافية اختيارية من الحماية” للنسخ الاحتياطية الحالية، وفقا لمتحدث باسم عملاق الوسائط الاجتماعية.وقال “فيسبوك”، الذي …

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