توضيح من هيئة الحشد الشعبي بشأن المفسوخة عقودهم

2021/10/15 | 19:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، توضيحًا بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبيها.

وقالت اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم في بيان، إنه "تقرر تأجيل الإعلان عن المرحلة الأولى الخاصة بالعودة إلى مساء يوم الأحد 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021".

وأضافت: "نطمئن الجميع أن الاستمارات الالكترونية تتم دراستها بعناية من أجل عدم إهمال أي طلب مقدم".

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