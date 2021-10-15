2021/10/15 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال متهم كان يروم بيع كتاب اثري، والقاء القبض على طرفي مشاجرة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة بغداد، وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين، تمكنت قوة من فوج طوارئ بغداد (١١) مع مفرزة من مكافحة الجريمة المنظمة من القاء القبض على متهم اثر قيامه ببيع سبائك ذهبية؛ كان يروم بيع (كتاب اثري) بعد متابعة و كمين محكم نصب له ضمن منطقة (شارع الربيعي)".

وأشارت إلى أن "قوة من اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال طرفي مشاجرة في مدينة الصدر، والحيلولة دون توسعها إلى نزاع عشائري، بعد سماع صوت إطلاق نار.



ومصادرة اسلحتهم".وأكدت القيادة "احالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. الأمن يعتقل متهماً كان يروم بيع كتاب اثري) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. الأمن يعتقل متهماً كان يروم بيع كتاب اثري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).