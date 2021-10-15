2021/10/15 | 19:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء، عادل كريم، الجمعة، اكتمال الربط العراقي الخليجي، مبينا سبب تأخر انطلاقه حتى الآن، مشيرا إلى التوصل لاتفاقيات مهمة مع شركات عالمية ستزيد الطاقة الإنتاجية في العراق إلى 7500 ميغاواط.

وذكر كريم، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (15 تشرين الاول 2021)، انه "خلال فصل الصيف الحالي تمت زيادة الطاقة الكهربائية الى مستويات عالية جدا لأول مرة تصل الى 141 الف ميغاواط وهذا انجاز كبير"، مبينا أنه "لولا تحديدات الغاز الايراني لوصلنا الى ارقام اكبر".

وأضاف، ان "الوزارة بذلت جهودا كبيرة في الصيف الماضي، وخلال الاسبوعين الاخرين تم تجهيز الكهرباء للمواطنين بواقع 24 ساعة اضافة الى تحسن الجو"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها مجموعة من عقود الطاقة الشمسية مع شركة توتال الفرنسية وسكاتك النرويجية والمصدر الاماراتية واور جاينه ووصلنا الى اتفاقيات مهمة جدا تخدم الطاقة الكهربائية وتزيد الطاقة الانتاجية بحسب مجموعة العقود الى 7500 ميغاواط خلال السنتين القادمة وهذا مهم".

وتابع، ان "مشاريع الطاقة الشمسية من ضمن خطة الحكومة ووزارة الكهرباء وقطعنا شوطا كبيرا قياسا مع دول الجوار وسوف نصل الى 7500 ميغاواط"، مشيرا إلى أن "الموافقات التي حصلت من مجلس الوزراء سوف تصل الوزارة عبرها وخلال سنتين الى 5 الاف ميغاواط وهذا مهم جدا للعراق للحصول على طاقة نظيفة".

وأكمل كريم، ان "هذه الموافقات ستساعد العراق على الحصول على قروض من شركات وبنوك عالمية لاجل بناء محطات او اعمال اخرى في مجال الكهرباء".

وبخصوص الربط مع الخليج والسعودية والأردن، أوضح الوزير، أن "الربط مع الخليج والاردن تم اكماله، وأيضا الربط العراقي -الايراني مستمر، إضافة إلى الربط مع تركيا تم ولم يبق سوى تشغيل الخط".

ولفت كريم، إلى ان "الوزارة هيأت المحطات الحالية الغازية والبخارية بطاقات انتاجية جيدة ولديها خطط مهمة خلال الصيف المقبل"، مبينا ان "تأخير الربط الخليجي مجرد اجراءات روتينية وايضا تحديدات سعر التعريفة والبيع مع الاخوة الخليج وعند الوصول الى السعر العادل بين الطرفين سوف نمضي به".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم اكتماله.. ما سبب تأخر انطلاق الربط مع الخليج؟ الكهرباء تجيب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم اكتماله.. ما سبب تأخر انطلاق الربط مع الخليج؟ الكهرباء تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).