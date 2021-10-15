بغداد اليوم تنشر تقارير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة لاربيل

2021/10/15 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المفوضية تقارير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة التي تم اجراء عملية العد والفرز الالكتروني في قاعة الشرف (الجندي المجهول) لمحافظة اربيل .

لمتابعة التقارير بأمكانكم الدخول على الرابط في الموقع الرسمي للمفوضية:

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