2021/10/15 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نتائج اقتراع المحطات المحجورة في اربيل ، بعد اجراء عملية العد والفرز الالكتروني لها ، في قاعة الشرف بمبنى الجندي المجهول اليوم الجمعة ./ انتهى9اربيل https://ihec.iq/erbil/

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