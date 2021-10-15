أمين العاصمة يعلن تفاصيل برنامج العلاج المجاني لاطفال بغداد المصابين بالأورام الصلبة

2021/10/15 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن أمين بغداد، المعمار علاء معن، تفاصيل برنامج العلاج المجاني، للأطفال المصابين بالأورام الصلبة، وأورام الدم، في مؤسسة وارث الطبية الدولية في محافظة كربلاء.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 تشرين الأول 2021) إنه "تم الاتفاق مع مؤسسة وارث الطبية الدولية في مدينة كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للاطفال دون سن الثانية عشر من ابناء العاصمة بغداد من المصابين بامراض الاورام الصلبة، وأورام الدم، بضمنها كافة خدمات التشخيص المختبري والاشعاعي والعلاج الإشعاعي والكيميائي والجراحي".

ونقل البيان عن معن قوله: إن "هذه التسهيلات تعد املاً جديداً يلوح في الافق لعوائل الاطفال المصابين بالاورام الصلبة واورام الدم بعد توفر العلاج المجاني الذي سيغنيهم عن تكاليف الادوية الباهظة، وعناء السفر إلى خارج العراق، ويخفف عن كاهل الاهل ومعاناة المرضى".

وأضاف أن "التنسيق تضمن شمول المرضى من اهالي بغداد باجراء عمليات القسطرة القلبيه التشخيصية والعلاجيه مجانا، بمناسبة المولد النبوي الشريف من ١٢ الى ١٧ ربيع الاول في مستشفى الامام زين العابدين عليه السلام".

كما دعت امانة بغداد المرضى من اهالي العاصمة الراغبين بالعلاج التقديم عبر الاستمارة الالكترونية في الرابط (https://forms.gle/ac2zcEGEz8qTPuBPA) المتوفرة في موقعها الالكتروني وللاستعلام الاتصال عبر رقم الهاتف (07730741192) ".

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