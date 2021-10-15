الأمم المتحدة تتنبأ بـ “فقر الطاقة”

2021/10/15 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترى الأمينة التنفيذية للجنة الأوروبية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أولغا ألغايروفا، أن أزمة الوقود بالاتحاد الأوروبي ستضرب اقتصادات الدول الأكثر ضعفا وستؤدي إلى “فقر الطاقة”.

وقالت في حديثها لوكالة “نوفوستي” في أروقة منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد حاليا في موسكو: “بالطبع ستكون هناك تداعيات اقتصادية في الدول الموردة للطاقة، وستشعر بها في الأصل الدول الأكثر ضعفا.



ونقول في الأمم المتحدة إن تجاوز فاتورة الكهرباء للأسرة لـ 10% من دخل الأسرة سيؤدي إلى فقر الطاقة”.

وأشارت إلى أن عددا من بلدان الاتحاد الأوروبي تناقش طرقا لدعم الأسر الضعيفة.

وازدادت أسعار الغاز في أوروبا بشكل سريع في الأشهر الماضية.



وفي أوائل الشهر الجاري ضربت أسعار الغاز رقما قياسيا جديدا بعد وصولها إلى 1900 دولار لكل ألف متر مكعب.

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